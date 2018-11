Boksster Betrian naar laatste zestien op WK

Jemyma Betrian staat in de derde ronde van het wereldkampioenschap boksen voor vrouwen. De Nederlandse was in de tweede ronde van de klasse tot 57 kilogram te sterk voor Ashleyann Lozada Motta. Betrian versloeg de nummer vijftien van de wereld uit Puerto Rico met 5-0.

De 27-jarige Betrian, geboren op CuraƧao, had donderdag in de eerste ronde in New Delhi op punten gewonnen van Bolortuul Tumurkhuyag uit Mongoliƫ (4-1).

Betrian komt maandag in actie voor haar partij in de derde ronde. De andere Nederlandse boksster op het WK, Nouchka Fontijn, is als eerste geplaatst en heeft in de eerste ronde een zogenoemde ‘bye’. Zij bokst maandag voor het eerst.