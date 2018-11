Den Hertog vergroot voorsprong in Haarlem

Sjoerd den Hertog heeft zijn voorsprong in het klassement van de KPN Marathon Cup vergroot. De marathonschaatser maakte bij de wedstrijd in Haarlem, de vijfde van dit seizoen, in de laatste bocht het verschil. Crispijn Ariëns finishte als tweede, voor de Nieuw-Zeelander Peter Michael. Den Hertog won in oktober al de traditionele openingswedstrijd op de Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam.

Bij de vrouwen ging de overwinning zaterdag naar Manon Kamminga. Voor de 26-jarige schaatsster van TeamA6.nl was het haar eerste marathonzege op kunstijs. Kamminga bleef in de eindsprint Merel Bosma (tweede) en Bente Kerkhoff (derde) voor.