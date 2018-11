Teamtitel voor turnsters Topturnen Zuid

Tisha Volleman, Shade van Oorschot, Marit Reijnders en Guusje Majoor van Topturnen Zuid hebben in Nijmegen de Nederlandse teamtitel veroverd. De turnsters van Topturnen Zuid uit Den Bosch kwamen tot een puntentotaal van 148.835. Daarmee bleven ze titelverdediger Klaverblad TON Almelo net voor. TON-turnsters Sara van Disseldorp, Marieke van Egmond, Vera Jonker, Laura de Witt en Astrid de Zeeuw behaalden 148.151 punten en eindigden als tweede.

Het brons was voor de ploeg van SV PAX Haarlemmermeer, bestaande uit Kirsten Polderman, Mandy Maghoub, Denise Tan, Ghizlaine Barraki en Yara van Lierop (143.333).

Het was de eerste keer dat het team van Topturnen Zuid de Nederlandse titel in de eredivisie behaalde. ,,Het is hartstikke mooi dat alles vandaag op zijn plaats viel. Dat het de eerste keer is, is natuurlijk extra mooi,” aldus coach Nico Zijp.