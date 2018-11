Zverev klopt Federer en bereikt finale

Alexander Zverev heeft zich ten koste van Roger Federer geplaatst voor eindstrijd van de ATP Finals. De 21-jarige Duitse tennisser, die in Londen nog nooit voorbij de groepsfase was gekomen, versloeg de zesvoudig winnaar met 7-5 7-6 (5).

In de eerste set wisten beide spelers weinig aan te richten op elkaars service. Vooral Zverev, die slechts zeven punten op zijn eigen opslag verloor, wandelde door zijn games heen. Bij een 6-5-voorsprong won hij op love de servicegame van Federer.

Na het verlies van de eerste set nam Federer snel een break voorsprong. Die hield hij niet lang vast waarna de tiebreak uitsluitsel moest bieden. Daarin miste hij bij een 5-4-achterstand een makkelijke volley en twee punten later maakte Zverev het af met een gedurfde backhand uit de lucht.

Kort voor het eind, in de tiebreak, ontstond er commotie omdat Zverev het punt stopte toen een ballenjongen een bal uit zijn handen liet vallen. Zverev werd daardoor tijdens het oncourt-interview uitgefloten. De zichtbaar aangeslagen Zverev maakte zijn excuses en kreeg alsnog een luid applaus.

Federer had tijdens het laatste toernooi van het seizoen zijn honderdste titel kunnen veroveren. Vorig jaar bleef de 37-jarige Zwitser ook in de halve finales steken en toen was de Belg David Goffin hem in drie sets de baas.

In 2018 hadden Zverev en Federer elkaar alleen getroffen in het landentoernooi om de Hopman Cup en dat duel werd gewonnen door Federer.

Zverev speelt zondag in de finale tegen de winnaar van het duel tussen Novak Djokovic en Kevin Anderson.