Derde nederlaag curlingteam op EK

Het Nederlands curlingteam heeft zijn derde nederlaag op rij geleden op het Europees kampioenschap in Tallinn. Italië en Noorwegen waren zaterdag al te sterk en zondag bleek Zwitserland niet te stuiten. De ploeg van Shari Leibbrandt verloor met 9-3 van de winnaars van olympisch brons op de Spelen van begin dit jaar in Zuid-Korea.

Oranje wist de tegenstander de eerste twee ends in toom te houden, maar in het derde end strafte het Zwitserse team een klein foutje van Nederland genadeloos af met een megascore van vijf punten. Skip Jaap van Dorp: ,,We begonnen echt goed en dan is het flink balen dat de minste of geringste fout direct zo wordt afgestraft. Maar ook al hebben we nu de eerste drie wedstrijden verloren, alles ligt nog open met zes wedstrijden te gaan.”

De curlingmannen spelen maandag tegen Duitsland en Rusland. Een plek bij de eerste zeven geeft recht op deelname aan het WK.