Deurloo en Thorsdottir achtste in Swiss Cup

Turners Bart Deurloo en Eythora Thorsdottir zijn bij de Swiss Cup in het Zwitserse Zürich als achtste geëindigd. Het Nederlandse koppel slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de halve finales waarin zes van de tien duo’s overbleven. Deurloo en Thorsdottir kwamen samen uit op een totaal van 53,350 punten.

Deurloo kwam in Zwitserland in actie op de onderdelen vloer (13,800) en ringen (13,550), Thorsdottir, die door een handblessure de WK in Doha miste, turnde op vloer (13,050) en brug (12,950).

De Swiss Cup werd gewonnen door Marcel Nguyen en Elisabeth Seitz uit Duitsland. In de finale behaalden zij 29,750 punten. De Duitsers werden gevolgd door Angelina Melnikova en Nikita Nagornyy uit Rusland (29,575) en Jade Barbosa en Cory Paterson uit Brazilië en Canada (28,750). In de finale turnde elk teamlid op één toestel.