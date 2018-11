Luiten sluit positief af in Dubai

Golfer Joost Luiten heeft het seizoen positief afgesloten. De Rotterdammer ging op de laatste dag van het Tour Championship in Dubai rond in 69 slagen (-3). Een dag eerder bleef hij twee slagen onder par (-2). Luiten eindigde door zijn solide spel in het weekeinde op de 22e plaats in het afsluitende toernooi van de Europese Tour waaraan de beste zestig spelers van de Europese Tour mochten meedoen.

Luiten produceerde zondag vier birdies. Op de negende hole liet hij één slag liggen. Hij eindigde op een score van 281 slagen. De Brit Danny Willett veroverde de titel in Dubai met een slotronde van 68 slagen, evenveel als op zaterdag. Daarmee eindigde hij op een totaal van 270. Zijn landgenoot Matt Wallace werd tweede met 272 slagen.

Het prijzengeld in Dubai bedroeg 8 miljoen dollar (7 miljoen euro). De top tien van het eindklassement van de Europese Tour verdeelde nog eens een bonus van 5 miljoen dollar. Francesco Molinari bleek dit jaar de beste speler op de Europese Tour. De Italiaan, winnaar van het Brits Open, eindigde in Dubai op de 26e plaats met 282 slagen.