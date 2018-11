Van Gerwen strandt in halve finale Grand Slam

Michael van Gerwen zal geen vierde titel op rij veroveren bij de grand Slam of Darts. De 29-jarige Brabander verloor in Wolverhampton in de halve finales van de Schot Gary Anderson met 16-12. Van Gerwen had het toernooi in de afgelopen drie jaar gewonnen.

Tot 7-7 ging het gelijk op in de strijd tussen de twee tweevoudige wereldkampioenen. Vervolgens liep Anderson uit naar 10-7. Van Gerwen knokte zich nog terug tot 11-11, maar zag de Schot opnieuw uitlopen.

Anderson kwam tot een gemiddelde van bijna 103 met drie pijlen, tegen 99 voor Van Gerwen, die ook een lager percentage haalde bij de ‘dubbels’.