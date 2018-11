Zesde wereldtitel voor rallyrijder Ogier

De Fransman Sébastien Ogier heeft zich voor de zesde keer op rij verzekerd van de wereldtitel in het rallyrijden. De 34-jarige coureur profiteerde tijdens de afsluitende wedstrijd in Australië van het uitvallen van zijn naaste concurrenten Thierry Neuville uit België en Ott Tänak uit Estland. Met zijn vijfde plaats in de laatste WK-rally van het seizoen kwam de titelhouder in zijn Ford Fiesta op 219 uit, met Neuville als tweede (201) en Tänak (181) als derde in het eindklassement. Ogier won al zijn zes wereldtitels met zijn vaste navigator Julien Ingrassia.

De Fin Jari-Matti Latvala won in zijn Toyota de rally van Australië. De Japanse autofabrikant pakte de wereldtitel bij de constructeurs.