Zverev ‘bedankt’ Djokovic voor de zege

Tennisser Alexander Zverev had na zijn zege in de finale van de ATP Finals in Londen mooie woorden voor zijn opponent Novak Djokovic. ,,De comeback die je sinds halverwege dit jaar hebt laten zien, is volgens mij nog niet eerder vertoond”, zei de Duitser. ,,Je hebt nauwelijks een partij verloren, dus ik ben heel dankbaar dat je vandaag van mij wilde verliezen.”

De 21-jarige tennisser noemde zijn zege op het eindejaarstoernooi ,,zijn grootste succes”. In 2018 schreef hij drie andere toernooien op zijn naam, waaronder het masterstoernooi van Madrid. In 2017 won hij de masterstoernooien van Rome en Montreal. Hij bedankte zijn team met zijn vader en oud-tennisser Ivan Lendl die sinds eind augustus zijn coach is. ,,Dat pakt tot dusverre best aardig uit”, zei Zverev met een knipoog.