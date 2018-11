Zware crash Duits racetalent in Macao

Het Duitse racetalent Sophia Flörsch, die voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing rijdt, is bij de laatste wedstrijd van het seizoen in de Formule 3 in Macau zwaar gecrasht. De 17-jarige coureur uit München vloog op het smalle stratencircuit op hoge snelheid uit de baan en kwam achter de vangrails tegen een gebouw tot stilstand. Flörsch was bij kennis en aanspreekbaar toen hulpverleners bij de zwaar beschadigde bolide arriveerden. Ze is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de hoofdarts van de medische kliniek in Macao heeft Flörsch een breuk in de wervelkolom opgelopen. Haar vader zei tegen het Duitse persbureau DPA dat zijn dochter geen verlammingsverschijnselen heeft en al haar ledematen kan bewegen.

Flörsch liet vanuit het ziekenhuis via Twitter weten dat het ,,goed” met haar gaat. ,,Ik zal maandag een operatie ondergaan”, meldde Flörsch, die alle betrokkenen bedankte voor de hulp en steun die ze na haar crash ontving.

Bij het ernstige ongeval raakten ook een andere coureur, twee fotografen en een steward gewond. Ook zij hadden medische hulp nodig, maar waren eveneens aanspreekbaar.

Flörsch, die op 1 december 18 jaar wordt, debuteert dit jaar in de Formule 3. De jonge Duitse startte afgelopen zomer op Zandvoort voor de eerste keer namens Van Amersfoort Racing in deze klasse. Als eerste vrouw eindigde ze in de Formule 4 twee keer op het podium.