Aanklacht tegen Gascoigne wegens aanranding

Paul Gascoigne is in Engeland aangeklaagd wegens aanranding. De 51-jarige oud-profvoetballer werd in augustus bij het treinstation van Durham gearresteerd. De politie liet Gascoigne, oud-speler van Tottenham Hotspur en Newcastle United, later weer vrij.

Gascoigne kreeg maandag te horen dat hij zich 11 december bij de rechter moet verantwoorden. De aanranding zou hebben plaatsgevonden tijdens een treinrit van York naar Durham.

De voormalig Engels international kwam de voorbije jaren vaker negatief in het nieuws, vooral vanwege alcoholproblemen. In de zomer van 2014 belandde Gascoigne in het ziekenhuis, nadat hij zwalkend over straat in zijn woonplaats Poole was aangetroffen met een fles wodka in zijn hand.