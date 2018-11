Nouchka Fontijn heeft de kwartfinales bereikt bij de WK boksen in New Delhi. De 31-jarige Schiedamse rekende in de klasse tot 75 kilogram in de achtste finales overtuigend af met haar tegenstandster Myagmarjargal Munkhbat uit Mongolië.

Het was voor Fontijn haar eerste optreden op de WK in Delhi. In de eerste ronde had de als eerste geplaatste Nederlandse een bye. In de kwartfinale treft ze dinsdag de Canadese Tammara Thibeault, die won van Chei Kenneally uit Nieuw-Zeeland.