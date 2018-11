Carlsen ontsnapt aan nederlaag in WK-tweekamp

Magnus Carlsen dreigde de achtste partij in de tweekamp om de wereldtitel schaken te verliezen, maar Fabiano Caruana faalde in de afwerking. En dus eindigde ook partij acht in Londen in remise en staat de stand tussen beide grootmeesters nog steeds gelijk: 4-4.

De Noor Carlsen verdedigt in Londen zijn wereldtitel, de Amerikaan Caruana is de uitdager. Degene die als eerste 6,5 punten heeft behaald, is wereldkampioen. Bij een gelijke stand volgt een tiebreak. De premiepot is gevuld met 1 miljoen dollar.

Caruana speelde met wit en bracht Carlsen in een benarde positie. De volgers zagen de eerste winstpartij voor de 26-jarige Amerikaan gloren, maar door twee cruciale missers van Caruana wist Carlsen te ontsnappen.

De negende ronde is woensdag.