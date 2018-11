Curlingmannen opnieuw ten onder op EK

De Nederlandse curlingmannen wachten bij het Europees kampioenschap in Tallinn nog altijd op hun eerste overwinning. Duitsland was maandag met 6-5 te sterk voor het team van bondscoach Shari Leibbrandt. Eerder moest Nederland zijn meerdere erkennen in Italië (10-6), Noorwegen (8-7) en Zwitserland (9-3).

Tegen Duitsland leek de eerste zege, mede door een sterke start met een driepunter, binnen handbereik. De formatie van skip Jaap van Dorp kwam daarna op een voorsprong van 4-2. Duitsland knokte zich terug en startte het laatste end met een gelijke stand van 5-5. Daarin tikte het Duitse team alle Nederlandse stenen een voor een weg om het laatste benodigde punt binnen te halen.

Nederland blijft laatste in de tussenstand en treft later op maandag Rusland. Een plaats bij de eerste zeven in de eindstand is nodig voor directe kwalificatie voor het eerstkomende wereldkampioenschap.