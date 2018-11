Flörsch in Macau geopereerd aan nekwervel

Racetalent Sophia Flörsch heeft bij haar zware crash van afgelopen zondag in Macau de zevende nekwervel gebroken. Haar vader Alexander Flörsch meldt dat na overleg met de arts in het ziekenhuis Conde S. Januário in Macau, waar Flörsch is geopereerd.

De zeventienjarige Flörsch ging om 9.30 uur lokale tijd onder het mes. De operatie duurde lang omdat de artsen heel voorzichtig te werk moesten om geen zenuwen te raken. Volgens de vader is het ruggenmerg van zijn dochter niet beschadigd. Ook had ze vooraf aan de operatie geen verlammingsverschijnselen.

Het racetalent dat uitkomt voor het Nederlandse team Van Amersfoort Racing verloor bij hoge snelheid op het stratencircuit voor de Lissabon-bocht de controle over de wagen. Ze vloog uit de bocht en kwam achter de vangrails tegen een gebouw tot stilstand.