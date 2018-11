James zorgt met 51 punten voor seizoensrecord

LeBron James heeft de Los Angeles Lakers zondag (plaatselijke tijd) in de Noord-Amerikaanse profbasketbalcompetitie NBA aan een ruime overwinning geholpen. De 33-jarige sterspeler nam tegen Miami Heat 51 punten voor zijn rekening, bijna de helft van het totale puntenaantal van zijn team. De Lakers wonnen, na een ruststand van 67-52, met 113-97.

James, die na vorig seizoen overkwam van Cleveland Cavaliers, maakte dit seizoen nog niet eerder zoveel punten. Het was de twaalfde keer in zijn loopbaan dat hij de grens van 50 punten in één wedstrijd passeerde.

Titelverdediger Golden State Warriors ging voor de derde achtereenvolgende keer onderuit. Zonder de nog altijd geblesseerde Stephen Curry moesten de Warriors hun meerdere erkennen in San Antonio Spurs: 92-104.