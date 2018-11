Roeister Eijs in bestuur NOC*NSF

Voormalig roeister Irene Eijs is toegetreden tot het bestuur van NOC*NSF. De algemene vergadering van de sportkoepel gaf maandag goedkeuring aan de benoeming. Eijs is de opvolgster van Marcella Mesker, de terugtredende oud-toptennisster.

Eijs nam twee keer deel aan de Olympische Spelen, in 1992 (Barcelona) en 1996 (Atalanta). Bij haar laatste deelname won ze brons in de dubbel twee, met Eeke van Nes.

Harry Been trad voortijdig af, iets wat hij op de vorige vergadering al had aangekondigd. De voormalige topman van voetbalbond KNVB kiest ervoor meer tijd aan privéactiviteiten te besteden. Been bekleedde jarenlang vooraanstaande functies in de sport. Een van zijn grootste projecten was de organisatie van het Europees kampioenschap voetbal in 2000, gehouden in Nederland en België.

In zijn dankwoord noemde Bolhuis Been een van de meest ervaren sportbestuurders van Nederland. ,,Iedereen is overtuigd van zijn kwaliteiten. Harry is kundig, loyaal en vaak nog op de achtergrond ook. Er is eigenlijk nooit iemand geweest die aan zijn oordeel twijfelde.”

Bolhuis gaf opnieuw aan dat hij zelf volgend jaar mei aftreed en niet in november. ,,Ik stap iets eerder terug om mijn opvolger de kans te geven zich goed voor te bereiden op de Olympische Spelen van Tokio”, zei Bolhuis. ,,Die tijd zal hij nodig hebben.”

Inmiddels buigt een commissie zich over de opvolging van Bolhuis. Op verzoek van het bestuur zal die commissie, vermoedelijk medio februari, na een intensieve selectieprocedure één kandidaat voordragen.