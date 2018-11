Alexander Zverev is op de wereldranglijst naar de vierde plaats gestegen. De Duitse tennisser wisselt van positie met de Argentijn Juan Martin del Potro, die nu vijfde is. Zverev won zondag op overtuigende wijze de ATP Finals in Londen. In de finale zette hij de Serviër Novak Djokovic, eerste op de mondiale ranking, met 6-4 6-3 aan de kant.

In de top van de ranglijst veranderde verder niets.