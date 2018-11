Belg blijft voorzitter paardensportfederatie

Ingmar De Vos blijft voorzitter van de internationale paardensportfederatie FEI. De 55-jarige Belg is dinsdag tijdens de algemene vergadering in Manama voor vier jaar herkozen. Alle 133 aanwezige nationale paardensportbonden spraken het vertrouwen in De Vos uit. Het was de eerste keer sinds 2002 dat alle landen akkoord gingen met de benoeming van de voorzitter.

,,Ik geloof in onze sport, in onze gemeenschap en ons potentieel”, aldus De Vos, die begint aan zijn tweede ambtstermijn. ,,Het zijn spannende tijden voor de paardensport. Onze sport groeit, onder onze fans is sprake van grote diversiteit en we hebben zeven geweldige en unieke disciplines om te promoten.”

De FEI besloot zaterdag dat de Wereldruiterspelen in de huidige vorm ophouden te bestaan. De reden was dat zich geen geschikte kandidaat had gemeld om het evenement in 2022 te organiseren. Elke discipline in de paardensport krijgt nu weer zijn eigen wereldkampioenschap.