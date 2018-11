Britse atleet Levine voor vier jaar geschorst

Nigel Levine is voor vier jaar geschorst omdat hij de dopingregels heeft overtreden. Dat meldt UK Anti-Doping. De Brit testte in november 2017 buiten wedstrijden om positief op de aanwezigheid van het verboden middel clenbuterol.

De 29-jarige Levine was al voorlopig geschorst. De sprinter mag tot tot 13 december 2021 geen wedstrijden lopen. Levine boekte vooral successen met de Britse estafetteploeg op de 4×400 meter. In 2013 won hij met de ploeg goud op de Europese indoorkampioenschappen in Zweden.

In januari van vorig jaar raakte Levine zwaargewond bij een verkeersongeluk op het Spaanse eiland Tenerife. Destijds werd al gevreesd voor het einde van zijn loopbaan. Ook zijn landgenoot en collega-sprinter James Ellington lag enige tijd in het ziekenhuis. Het duo zat samen op een motor. Ze werden geschept door een auto die op de verkeerde weghelft reed.