Carlsen en Giri treffen elkaar weer

De twee finalisten van vorig jaar schuiven in januari weer aan in het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. De Noorse grootmeester Magnus Carlsen en de Nederlandse troef Anish Giri zijn de blikvangers van de 81e editie van Tata Steel Chess.

Carlsen is recordhouder met zes overwinningen in het prestigieuze Nederlandse schaakevenement. Hij versloeg vorig jaar Giri in een tiebreak. De Noor verdedigt momenteel in Londen zijn wereldtitel in een tweekamp met de Amerikaan Fabiano Caruana.

Caruana komt niet. Volgens toernooidirecteur Jeroen van den Berg heeft hij behoefte aan rust. Giri denkt dat Wijk aan Zee hem niet zo bevalt. ,,Vorig jaar speelde hij slecht.”

De 24-jarige Giri heeft een prima schaakjaar tot dusver. Hij verloor slechts twee partijen en is gestegen naar de vijfde plaats op de wereldranglijst. ,,Je moet aan de stelling denken en niet twijfelen achter bord. Dat gebeurde vooral vorig jaar en dit jaar gaat dat steeds beter. Ik speel stabiel en heb zelfvertrouwen”, licht hij toe.

Hij is blij dat Carlsen komt. ,,Ik ben ambassadeur van Tata Steel Chess en heb hem persoonlijk gevraagd. Ook al hebben we een moeilijke relatie achter het bord en haten we elkaar bijna tijdens een toernooi, ik heb wel groot respect voor hem en hij een beetje voor mij hopelijk. Het is fantastisch als hij meedoet, of hij nou komt als wereldkampioen of als onttroonde kampioen. Ik wil namelijk een zo sterk mogelijk bezet toernooi.”

Andere grote namen die meedoen vanaf 11 januari zijn de Indiase grootmeester en vijfvoudig winnaar Viswanathan Anand en de Rus Vladimir Kramnik. Schakers in vorm zijn Sjachriar Mamediarov uit Azerbeidzjan, de nummer 3 van de wereld, en de Chinees Ding Liren, de nummer vier op de mondiale ranking.

De 19-jarige Jorden van Foreest is de tweede Nederlander in de A-groep. Hij maakt zijn debuut. ,,Ik weet dat hij een lastige periode achter de rug heeft, dus dit toernooi is een geweldige kans om te laten zien wat hij kan en een enorme motivatie voor hem”, weet Giri.