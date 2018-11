Farah start opnieuw in marathon Londen

De Britse atleet Mo Farah doet volgend jaar opnieuw mee aan de marathon van Londen. In april eindigde de viervoudig olympisch kampioen als derde in de wedstrijd, die werd gewonnen door de Keniaan Eliud Kipchoge.

Farah nam vorig jaar afscheid van de baanatletiek met goud op de 10.000 meter bij de WK in Londen. Hij richt zich sindsdien op de marathon. In oktober boekte hij in Chicago zijn eerste overwinning. In die race brak hij ook het Europese record.

,,Ik ben blij te kunnen melden dat ik opnieuw meedoe aan de marathon in Londen. Het is erg speciaal voor mij om te kunnen lopen in mijn eigen stad en voor mijn eigen fans. Het geeft mij veel vertrouwen dat ik dit jaar grote vooruitgang heb geboekt op de marathon met mijn derde plek in Londen en mijn zege in Chicago in een recordtijd. Ik weet nu dat ik op de marathon met de beste lopers mee kan doen.”