Handbalsters zonder captain Snelder naar EK

De Nederlandse handbalsters moeten het komende maand tijdens het EK in Frankrijk zonder Danick Snelder stellen. De 28-jarige aanvoerster heeft last van een rugblessure. Bondscoach Helle Thomsen heeft Jessy Kramer opgeroepen als vervangster.

,,Het is erg balen dat we naast Yvette ook Danick moeten missen. Zij behoren tot de beste cirkelloopsters ter wereld. Dit is zowel in de aanval als de dekking een gemis en zal in alle facetten van de wedstrijd meespelen”, zei Thomsen. Yvette Broch is gestopt met tophandbal.

Thomsen heeft een selectie van tien speelsters bekendgemaakt en voegt daar na een trainingsstage nog zes namen aan toe. Maura Visser heeft zich vanwege persoonlijke redenen nog niet aangesloten bij de trainingsstage van de ploeg op Papendal.

Het EK begint voor Oranje op 1 december. Dan is Hongarije de tegenstander, twee dagen later wacht Spanje en op 5 december is Kroatiƫ de opponent.