Tafeltennissers naar tweede EK-ronde

De Nederlandse tafeltennismannen hebben in de eerste groepsronde van de EK voor teams ook de vierde en laatste poulewedstrijd gewonnen. Oranje zegevierde in Wageningen met 3-0 over Estland. In maart van dit jaar leverde de uitwedstrijd eveneens een overwinning van 3-0 op. Rajko Gommers, Laurens Tromer en Ewout Oostwouder zorgden voor eigen publiek voor de winstpunten.

De Nederlandse mannenploeg is ingedeeld in de B-categorie van Europa. Oranje gaat als poulewinnaar door naar de tweede ronde. Daarin vallen startbewijzen te verdienen voor het eindtoernooi om de Europese titel in de A-groep, in september 2019 in Nantes.