16-jarige in Nederlandse basketbalselectie

Keye van der Vuurst de Vries maakt deel uit van de definitieve selectie van de Nederlandse basketballers voor de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Polen en Hongarije. De 16-jarige speler van het Belgische Oostende is, als hij daadwerkelijk in actie komt, de jongste debutant ooit.

Tot nu toe is Ger Kok de jongste Oranje-speler ooit. Hij was bij zijn debuut in 1961 17 jaar en 1 maand oud. Daarna volgt Raoul Heijnen met 17 jaar en 2 maanden.

Nederland speelt donderdag 29 november in Den Bosch tegen Polen. Dat is precies een maand voordat Van der Vuurst de Vries 17 wordt. Met Rienk Mast van Donar maakt nog een 17-jarige deel uit van de selectie van bondscoach Toon van Helfteren.

De ontmoeting met Hongarije is zondag 2 december in Boedapest.