Basketbalsters winnen wedstrijd om de eer

De Nederlandse basketbalvrouwen hebben de kwalificatiecampagne voor het EK afgesloten met een zege op Bulgarije. In Sporthallen Zuid in Amsterdam waren de basketbalsters met 89-68 te sterk in een wedstrijd die nergens meer om ging. Zowel Oranje als Bulgarije kon zich niet meer kwalificeren voor het EK, dat volgend jaar wordt gehouden in Letland en Servië.

Eerder wist Nederland met 83-78 van dezelfde ploeg te winnen in Bulgarije. Deze keer was het verschil een stuk groter. In het eerste kwart werd het gat geslagen met 28-14. In het vervolg liepen de basketbalsters uit naar een grote marge.

De basketbalvrouwen konden in de kwalificatiepoule alleen van Bulgarije winnen. Tegen Spanje en Oekraïne gingen de basketbalsters onderuit. Met acht punten na zes wedstrijden eindigde Oranje als derde, ver buiten het bereik van de tweede plaats die uitzicht gaf op een ticket voor het EK.