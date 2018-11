Green helpt Raptors aan nipte winst

De basketballers van Toronto Raptors hebben hun koppositie in de Eastern Conference van de Amerikaanse NBA verstevigd door een zege op Orlando Magic. De Canadese ploeg won met 93-91. De worp die de winst opleverde viel samen met het eindsignaal en was afkomstig van Danny Green.

Evan Fournier had met een dunk Orlando met amper drie seconden op de klok op gelijke hoogte gebracht. Kyle Lowry van Toronto gooide vervolgens razendsnel de bal naar Green, die sprong en raak schoot. Kawhi Leonard maakte de meeste punten voor de Raptors: 18. Bij Magic noteerde Fournier 27 punten.

Portland Trail Blazers nam de leiding in de Western Conference na een zege van 118-114 op New York Knicks. CJ McCollum was de uitblinker bij de Blazers met 31 punten. Damian Lillard kwam tot 29 punten. Bij de Knicks was Tim Hardaway Jr. topschutter met 32 punten.