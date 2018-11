Neymar en Mbappé vermoedelijk snel terug

Paris Saint-Germain lijkt Neymar en Kylian Mbappé niet zo lang kwijt te zijn. Beide aanvallers raakten dinsdag in een oefeninterland geblesseerd. Neymar heeft een spierverrekking in zijn rechterbovenbeen. Mbappé liep een kneuzing in zijn rechterschouder op, meldt Paris Saint-Germain woensdag. De komende 48 uur moeten uitwijzen of ze direct weer inzetbaar zijn.

Trainer Thomas Tuchel zal zaterdag in de thuiswedstrijd van PSG tegen Toulouse vermoedelijk geen risico met Neymar en Mbappé nemen. De regerend kampioen is na dertien speelronden nog zonder puntenverlies in Ligue 1 en heeft dertien punten meer dan achtervolger Lille.

Paris Saint-Germain neemt in groep C van de Champions League na vier speelronden de derde plaats in met vijf punten. Liverpool en Napoli hebben allebei één punt meer. Paris Saint-Germain speelt volgende week woensdag thuis tegen Liverpool.