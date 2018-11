Opnieuw remise in schaaktweekamp

Ook de negende partij in de schaaktweekamp om de wereldtitel tussen de Noor Magnus Carlsen en de Amerikaan Fabiano Caruana heeft geen winnaar opgeleverd. Na 56 zetten besloten de twee grootmeesters in Londen opnieuw tot remise. Daardoor is de strijd, die twaalf partijen omvat, nog altijd in evenwicht: 4,5-4,5. Carlsen dwong in de beginfase een gunstige stelling af, maar moest het voordeel in het enerverende duel daarna weer prijsgeven.

Carlsen (27) zat achter het bord met een blauw oog. De titelhouder was tijdens een voetbalpotje met vrienden op de rustdag in botsing gekomen met het hoofd van een tegenstander. Hij kon er de humor nog wel van inzien. ,,Er komt meer vuur in de strijd”, meldde hij bij een foto van zijn gehavende oogkas op social media.

De tiende partij is donderdag. Degene die als eerste 6,5 punten heeft behaald, is wereldkampioen. Bij een gelijke stand volgt een tiebreak. De premiepot is gevuld met 1 miljoen dollar, waarvan 600.000 voor de winnaar en 400.000 dollar voor de verliezer, na de reguliere twaalf duels.