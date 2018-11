Twee Italianen geschorst om matchfixing

De anticorruptie-eenheid in het tennis (TIU) heeft twee Italianen langdurig geschorst wegens matchfixing en andere overtredingen van de regels tegen gokpraktijken. Het gaat om Daniele Bracciali (40) en Potito Starace (37).

Bracciali is levenslang verbannen uit het tennis en kreeg een boete van 250.000 dollar. Starace mag zich tien jaar lang niet met tenniszaken bezighouden. Hij dient een boete van 100.000 dollar te betalen.

Beide Italianen werden schuldig bevonden van illegale handelingen tijdens het ATP-toernooi in Barcelona in april 2011.

Bracciali staat momenteel op de honderdste plaats op de wereldranglijst van het dubbelspel, met de 21e positie als hoogste notering. Starace, die al was gestopt met toptennis, bereikte in oktober 2007 zijn hoogste klassering in het enkelspel (27e).

De Italiaanse tennisbond schorste het duo in augustus 2015 al voor het leven wegens matchfixing. Die straf werd een paar maanden later ingetrokken. Starace werd toen nog in hoger beroep vrijgepleit en de schorsing van Bracciali werd destijds teruggebracht tot een jaar.