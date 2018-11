Curlers verslaan Polen en houden zicht op WK

Het Nederlandse curlingteam heeft het Europees kampioenschap afgesloten met een cruciale zege op Polen (8-3). De ploeg van bondscoach Shari Leibbrandt houdt daardoor uitzicht op deelname aan het WK van volgend jaar maart in Canada.

Nederland eindigde als achtste in Tallinn en krijgt net als nummer negen Finland in januari tijdens een toernooi in Nieuw-Zeeland alsnog de kans om zich voor het WK te kwalificeren. Polen heeft de Europese titelstrijd als tiende en laatste afgesloten en degradeert net als Finland naar de B-divisie van het volgende EK.

Zweden won alle negen groepswedstrijden en strijdt nu samen met Schotland, Italiƫ en Duitsland in de play-offs om de Europese titel. Die vier landen hebben zich net als Noorwegen, Zwitserland en Noorwegen rechtstreeks voor het WK geplaatst.

Oranje verloor de eerste zeven duels op het EK. Het duel van woensdag met Finland ging wel gewonnen (12-2).