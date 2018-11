Verstappen krijgt weer veel vragen over Ocon

Veel symbolischer kon het niet op een persconferentie voor de Grand Prix van Abu Dhabi, de laatste race zondag van dit seizoen in de Formule 1. Max Verstappen zat links van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen achter de tafel. Esteban Ocon helemaal rechts. ,,Jullie houden wel van drama”, knipoogde de Nederlander richting autosportfederatie FIA die bepaalt welke coureurs gezamenlijk met de media moeten communiceren.

Verstappen dacht dat alles wel gezegd was over het opstootje met Ocon van bijna twee weken geleden na afloop van de Grote Prijs van Brazilië. Maar daar dachten de internationale media heel anders over. Ze vonden het prachtig dat Verstappen en Ocon, toevallig of niet, achter één tafel zaten. Dus moest de Nederlander opnieuw uitleggen waarom hij de Fransman een paar flinke duwen had gegeven.

De FIA begreep dat de kopman van Red Bull teleurgesteld was over zijn gemiste eindzege. Maar de autosportfederatie bestrafte hem ook met een taakstraf voor zijn agressieve gedrag. Verstappen beseft nog steeds niet waarom. Spijt heeft de Nederlander ook niet. ,,Ik wilde excuses maar kreeg een ander antwoord”, verklaarde Verstappen. ,,Ik was eigenlijk heel kalm, het had veel erger kunnen zijn. Wat had ik anders moeten doen? Had ik hem moeten bedanken omdat ik door zijn toedoen niet als eerste maar als tweede was geëindigd?”

Ocon hield zich op de vlakte aan de andere kant van de tafel. De Fransman is zich nog steeds van geen kwaad bewust maar baalde wel voor Max, zo vertelde hij voordat Verstappen nogmaals benadrukte dat de leider van een race nooit zo door een achterblijver in de problemen mag worden gebracht.