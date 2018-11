Volleyballer Koelewijn stopt als international

Volleyballer Thomas Koelewijn stopt als international. Hij wil zich na 194 landenwedstrijden richten op het afronden van zijn studie en maatschappelijke loopbaan.

De 30-jarige Koelewijn debuteerde in 2012 bij Oranje. Hij was actief op de EK’s van 2013, 2015 en 2017 en speelde onlangs op het WK zijn laatste interland. Koelewijn en zijn ploeggenoten werden tijdens de mondiale eindronde in Bulgarije en Italië in de tweede ronde uitgeschakeld.

,,Ik ben er trots op dat ik sinds 2012 in het Oranje heb mogen spelen en mijn carrière als international heb kunnen afsluiten met een topprestatie op het WK”, licht Koelewijn toe. ,,De laatste wedstrijden in Milaan waren geweldig en ik kan zeggen dat ik met grote voldoening terugkijk op dit laatste toernooi. Voor mij worden nu andere zaken zoals familie en een maatschappelijke carrière belangrijker dan topsport.”