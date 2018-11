Zeilster Berkhout keert terug in 470-klasse

Zeilster Lobke Berkhout maakt na zes jaar haar rentree in de olympische 470-klasse. Ze wil samen met Afrodite Zegers naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Berkhout beëindigde haar carrière in 2012 na een bronzen medaille op de Spelen van Londen. Ze werd vijf keer wereldkampioene in de 470-klasse, driemaal met Marcelien de Koning en tweemaal met Lisa Westerhof. Met De Koning won ze ook zilver op de Spelen van 2008 in Peking.

,,Het olympisch vuur in mij is eigenlijk nooit gedoofd”, verklaart Berkhout haar comeback. ,,Nu deze kans voorbijkomt, vind ik het een grote uitdaging die ik met beide handen aan wil grijpen. Ik kijk uit naar de samenwerking met Afrodite. Zij is een van de grootste zeiltalenten van dit moment en heeft een ongekende drive om deze missie te laten slagen.”