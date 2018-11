Cilic zet Kroatië op 2-0 in finale Davis Cup

Kroatië is nog één zege verwijderd van het winnen van de Davis Cup. De winnaar van 2005 staat na de eerste twee wedstrijden in de finale in Lille 2-0 voor tegen titelverdediger en thuisfavoriet Frankrijk. Marin Cilic versloeg Jo-Wilfried Tsonga in drie sets: 6-3 7-5 6-4. Eerder op vrijdag had Borna Coric ook geen setverlies tegen Jérémy Chardy (6-2 7-5 6-4).

Tsonga, die een groot deel van 2018 langs de kant stond met een knieblessure, kreeg verrassend de voorkeur boven de veel hoger gerangschikte Lucas Pouille (32e van de wereld). De gok van captain Yannick Noah viel niet goed uit. De duidelijk niet topfitte Tsonga was niet opgewassen tegen de nummer zeven van de wereld, die onlangs de finale van de ATP Finals verloor.

Cilic leverde geen servicegame in en wist in elke set telkens één servicegame van Tsonga te breken. Toen ook de fysieke gesteldheid de 33-jarige Fransman in de steek liet was het snel over.