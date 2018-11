Golfster Van Dam is koppositie kwijt

Golfster Anne van Dam is op de tweede dag van het slottoernooi van de Ladies European Tour haar koppositie kwijtgeraakt. De Nederlandse golfster zakte in het Andalusië Open in Marbella naar de gedeelde zesde plaats, maar is nog lang niet klaar met haar tweede ronde. De Arnhemse heeft pas vier van de achttien holes afgewerkt.

Het speelschema werd donderdag flink in de war geschopt door aanhoudende regen en lang niet alle speelsters konden hun eerste ronde afmaken. Het weer op vrijdag in Andalusië was prima, maar Van Dam begon pas laat aan haar tweede rondgang en moest na vier holes al stoppen door de invallende duisternis. Ze noteerde één birdie en twee bogeys en staat op een score van -2 (twee slagen onder par).

De Spaanse titelverdedigster Azahara Muñoz speelde wel alle achttien holes op La Quinta Golf & Country Club en klom met een ronde van 68 slagen naar de eerste plaats, met een score van -6.

Van Dam won in september van dit jaar het Barcelona Open en veroverde begin deze maand een speelkaart voor de de Amerikaanse vrouwentour LPGA, het hoogste profniveau.