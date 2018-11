Hockeyploegen het land door in Pro League

De Nederlandse mannen- en vrouwenploeg gaan volgend jaar het land door tijdens de eerste editie van de Hockey Pro League. De nationale teams spelen hun thuiswedstrijden in Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Den Bosch en Amstelveen. De hockeyers van Pakistan komen ook naar Nederland om drie ‘thuiswedstrijden’ te spelen, onder meer tegen Oranje op 16 juni op het complex van Kampong. ,,We gaan het land in om zoveel mogelijk mensen in hun eigen regio te kunnen laten genieten van internationaal tophockey”, zegt voorzitter Erik Gerritsen van hockeybond KNHB.

Zowel de mannen als de vrouwen beginnen de nieuwe landencompetitie eind januari in Nieuw-Zeeland en gaan daarna naar Australië. De hockeysters spelen vervolgens in de Verenigde Staten, Argentinië en China. De hockeyers gaan via Spanje naar Argentinië en spelen dan op 5 maart hun eerste thuiswedstrijd, in Rotterdam tegen Duitsland. De vrouwen ontvangen een maand later China in Utrecht.

De finaleronde van de Pro Hockey League wordt eind juni afgewerkt in het Wagener-stadion in Amstelveen, de thuishaven van Amsterdam én de nationale teams. De vrouwenfinale is op zaterdag 29 juni, die van de mannen een dag later.