Keniaanse atleet Bett vier jaar geschorst

De Keniaanse atleet Kipyegon Bett is voor vier jaar geschorst. De internationale atletiekfederatie IAAF heeft hem deze straf opgelegd wegens twee overtredingen van de dopingregels. De pas 20-jarige Bett won in 2017 brons op de 800 meter bij de WK in Londen. Hij mag tot en met augustus 2022 geen wedstrijden lopen.

Bett weigerde in februari 2018 mee te werken aan een dopingcontrole en werd in augustus van dit jaar positief bevonden op epo. Het leverde hem de zware straf op, waartegen hij nog wel in beroep kan.