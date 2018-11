Luiten en Huizing worstelen in nat Melbourne

De golfers Joost Luiten en Daan Huizing moeten bij de World Cup voor teams in Australië vooralsnog genoegen nemen met een bijrol. Het Nederlandse duo had vrijdag 82 slagen nodig voor de tweede ronde, waarin de spelvorm foursomes werd gespeeld. De golfers slaan daarbij om beurten met dezelfde bal. Regen en wind zorgden voor lastige omstandigheden in Melbourne.

Luiten en Huizing produceerden zeven bogeys en zelfs twee dubbele bogeys. Ze wisten daar slechts één birdie tegenover te stellen en eindigden zo tien slagen boven het baangemiddelde. De Nederlanders waren het landentoernooi voor teams donderdag begonnen met een ronde van 69 slagen bij de fourballs (eigen bal, beste score telt). Met een totaal van 151 houden Luiten en Huizing slechts twee duo’s onder zich.

De Belgen Thomas Pieters en Thomas Detry nestelden zich naast de Koreanen Si-woo Kim en Byeong-hun An aan kop met 134 slagen.