Moerenhout nieuwe bondscoach wielrenners

Koos Moerenhout is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse wielrenners. De 45-jarige Moerenhout volgt Thorwald Veneberg op, die zich volledig gaat richten op zijn functie als directeur bij wielerbond KNWU. Oud-prof Moerenhout wordt parttime-bondscoach, want hij blijft ook ploegleider bij de Amerikaanse formatie Hagens Berman Axeon.

,,Als renner genoot ik van de sfeer rondom de WK’s en ik wil die beleving graag meenemen in mijn rol als bondscoach”, aldus Moerenhout, die jarenlang voor Rabobank en de Belgische Lotto-ploeg reed. De tweevoudig Nederlands kampioen op de weg (2007 en 2009) deed als ploegleider ervaring op bij Rabobank-Liv, waar hij met onder anderen Marianne Vos en Anna van der Breggen heel wat successen vierde. ,,Uiteraard is het mijn doel om de huidige lichting renners bij te staan in de jacht op succes.”

De KNWU presenteerde eerder deze maand al Loes Gunnewijk als nieuwe bondscoach van de vrouwen. Voorheen was altijd één persoon verantwoordelijk voor de mannen- en de vrouwenploeg.

Adriaan Helmantel wordt coach van de talenten (onder 23 jaar). Hij gaat bovendien Moerenhout en Gunnewijk assisteren bij de tijdritten van de elite op de mondiale kampioenschappen. Helmantel, die de afgelopen jaren bij Team Sunweb werkte, krijgt daarnaast een rol bij de baanploeg. Als zogeheten ‘performance coach’ moet hij de duurrenners klaarstomen voor de grote kampioenschappen.

,,Wij zijn blij dat met het aantrekken van Koos en Adriaan er twee professionals komen die veel kennis en ervaring meebrengen”, aldus Veneberg. ,,Met hen aan boord verwacht ik dat er een volgende stap gezet kan worden in de prestaties van de renners.”