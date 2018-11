Verstappen heeft weinig te klagen

Max Verstappen was na de twee vrije trainingen voor de Grote Prijs van Abu Dhabi zeer te spreken over zijn Red Bull. ,,Vanaf de eerste run had ik weinig te klagen, vooral in de laatste sector van het circuit werkte de auto echt goed en daar ben ik heel blij mee”, zei de Nederlandse Formule 1-coureur op Verstappen.nl. De Limburger was in de eerste training verreweg de snelste op circuit Yas Marina en in de tweede sessie moest hij alleen de Fin Valtteri Bottas van Mercedes voor zich dulden. Het verschil bedroeg slechts 44 duizendsten.

In de tweede training ging Verstappen iets te hard door bocht 20, waardoor hij te wijd uitkwam en met de onderkant van zijn auto over de curbstones schuurde. ,,Ik begrijp waarom die daar liggen, want je wilt niet te wijd gaan op dat punt. Ik ging er nu een stuk overheen, maar dat kan gebeuren. Ik denk dat het voor de race geen problemen gaat opleveren.”

De coureur van Red Bull was lichtelijk verrast door de snelheid van zijn bolide en zag kansen voor de race op zondag. ,,We hebben dit seizoen vaker gezien dat wij beter dan andere teams met de banden kunnen omgaan en ik verwacht dat dat op dit circuit weleens een doorslaggevende rol kan gaan spelen”, aldus Verstappen, die de laatst vier races steeds op het podium eindigde. De race in Mexico won hij en in BraziliĆ« lag hij in gewonnen positie totdat achterblijver Esteban Ocon hem van de baan tikte.

De GP in Abu Dhabi is de laatste van dit seizoen en ook de laatste kans voor Verstappen om zijn naam nogmaals in de recordboeken van de Formule 1 te vestigen. De Limburger is al de jongste winnaar aller tijden van een grand prix, maar hij kan ook nog de jongste coureur ooit op poleposition worden. Dat moet hij zaterdag de kwalificatierace winnen.