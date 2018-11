Verstappen moet Bottas voor zich dulden

Max Verstappen heeft tijdens de tweede vrije training van de GP van Abu Dhabi Mercedes-coureur Valtteri Bottas voor zich moeten dulden. Bottas (1.37,236) was 0,044 seconde sneller dan Verstappen, die in de middag nog de snelste was bij de eerste vrije training.

De Fin Bottas was vorig jaar een klasse apart in Abu Dhabi. Hij was de snelste in de kwalificaties en won een dag later ook de race. Verstappen werd in 2017 vijfde tijdens de seizoensafsluiter.

De tweede training verliep niet zonder problemen voor Verstappen. Kort onderweg vloog hij uit de bocht en de coureur van Red Bull schuurde enkele meters met de onderkant van zijn bolide over de curbstones, zoals de betonnen richels langs de baan heten. Later in de training klaagde Verstappen over accuproblemen, waarna hij de pitstraat in dook. Verstappen kwam tot 32 rondes, Bottas reed er 37.

Achter Verstappen noteerde ploeggenoot Daniel Ricciardo de derde tijd (op 0,192 van Bottas) en wereldkampioen Lewis Hamilton werd vierde. Ferrari-coureurs Kimi Räikkönen en Sebastian Vettel noteerden respectievelijk de vijfde en de zesde tijd.

Zaterdag om 11.00 uur (Nederlandse tijd) vindt de derde training plaats, gevolgd door de kwalificatie om 14.00 uur. De race is zondag om 14.10 uur.