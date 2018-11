Boksster Nouchka Fontijn heeft op de WK in India genoegen moeten nemen met zilver. De 31-jarige Rotterdamse verloor de finale van de Chinese Qian Li, die ook al de wereldtitel had veroverd in 2014.

