Geen plak voor Nederlandse judoka’s in Japan

Judoka’s Frank de Wit en Juul Franssen zijn er niet in geslaagd een medaille te veroveren bij de Grand Slam van Osaka. De Wit sneuvelde in de herkansingen, Franssen al in de tweede ronde.

De Wit werd door de Japanner Takeshi Sasaki verwezen naar de herkansingen. Daarin moest hij in de verlenging opnieuw buigen voor een Japanner, Takanori Nagase, de wereldkampioen van 2015. De Wit eindigde als zevende.

Franssen ging na een bye in de eerste ronde, meteen in de tweede ronde onderuit tegen de Italiaanse Edwige Gwend.