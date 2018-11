Golfster Van Dam terug op kop in Spanje

Golfster Anne van Dam gaat na het beëindigden van de tweede ronde van het slottoernooi van de Ladies European Tour alleen aan de leiding. Ze voltooide haar ronde op de baan van La Quinta Golf & Country Club in 67 slagen en is daarmee op zeven slagen onder par gekomen. Met 135 slagen heeft ze er één minder gemaakt dan de Spaanse Azahara Muñoz.

De Nederlandse golfster was vrijdag weggezakt naar de gedeelde zesde plaats in het Andalusië Open in Marbella. Ze had haar tweede ronde echter na vier van de achttien holes moeten afbreken door de invallende duisternis. Van Dam was vrijdag geëindigd met twee bogeys. In totaal maakte ze er vier, maar daar zette ze acht birdies tegenover.

Later op zaterdag volgt de derde ronde.