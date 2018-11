Hoolwerf en Schouten blijven winnen

Evert Hoolwerf heeft in Hoorn ook de derde wedstrijd in de Trachitol Trophy, een marathonvierdaagse in het schaatsen, gewonnen. Hoolwerf was donderdag al de sterkste in Breda.

Arjan Stroetinga eindigde als tweede, Crispijn Ariëns werd derde op IJsbaan de Westfries, waar 125 rondes werden gereden.

Het tablettenpak, voor de leider in het puntenklassement, blijft om de schouders van Bart de Vries, die wederom sterk was in de tussensprints.

Bij de vrouwen maakte Irene Schouten haar favorietenrol ook waar op haar thuisbaan, waar ze schaatssters tachtig rondjes moesten rijden. Marijke Groenewoud en Imke Vormeer maakten het podium compleet. ,,Ik ben vooral heel blij dat ik hem op mijn thuisbaan ook heb gewonnen”, zei Schouten, die de Sjoerd Huisman Bokaal in ontvangst nam. Die prijs reikt Hoorn jaarlijks uit, als eerbetoon aan de in 2013 overleden marathonschaatser Huisman, kind van IJsbaan De Westfries. Schouten won ook al in Breda en Utrecht.

Zondag wordt in Groningen de finale gereden. De vrouwen rijden 100 rondes, de mannen 150.