Nederlands podium op 1500 meter

Kjeld Nuis (Team Jumbo) heeft bij de tweede wereldbeker schaatsen op het buitenijs in Tomakomai de 1500 meter op zijn naam geschreven. De olympisch kampioen op dit onderdeel zegevierde in een baanrecord van 1.47,61. Ploeggenoot Patrick Roest, de tegenstander van Nuis in de achtste rit, pakte zilver in 1.48,20. Het brons was voor Thomas Krol, die eveneens voor Team Jumbo rijdt. Hij finishte in een tijd van 1.48,39.

Denis Joeskov, Europees kampioen op de schaatsmijl, ontbrak in Tomakomai. De Rus won vorige week de 1500 meter in Obihiro, met Nuis als tweede en Roest als derde.