Opnieuw remise in tweekamp om wereldtitel

Ook de elfde partij in de schaaktweekamp om de wereldtitel tussen Magnus Carlsen en Fabiano Caruana is in remise geëindigd. Dat was ook al het geval bij de voorgaande tien partijen. De stand blijft daardoor in evenwicht, 5,5-5,5.

De ‘reguliere’ beslissing kan nu alleen nog in de twaalfde ontmoeting tussen de twee in Londen vallen. De verwachting is dat de Amerikaanse uitdager Caruana met wit de aanval gaat zoeken. Bij 6-6 volgt een tiebreak met snelschaak, waarin de Noorse titelverdediger als favoriet geldt.

De twaalfde partij is maandag.