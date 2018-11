Skiester Frederica Brignone heeft in Killington in de wereldbekercyclus een reuzenslalom gewonnen. De Italiaanse bleef in de wedstrijd aan de Amerikaanse oostkust de Noorse Ragnhild Mowinckel voor. De derde plaats ging naar Stephanie Brunner uit Oostenrijk.

Na twee wedstrijden heeft Brignone ook de leiding in de strijd om de wereldbeker op de betreffende discipline.